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Apartamentos en venta en Provincia de Kaunas, Lituania

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Kaunas
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Jonava
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Prienai
10
Kedainiai
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199 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 109 m²
Piso 2/3
Una oportunidad única para comprar aspartamantes de dos plantas en el corazón de la ciudad v…
$486,907
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 36 m²
Piso 1/3
VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN 2 CAPSULES CON ALTO LUBRICES EN PANEMUNE, CANE Apartamento de …
$136,222
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Apartamento 3 habitaciones en Sirutiskis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Sirutiskis, Lituania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 2/5
SUBMITTED TO THE GENERAL TYPE IN THE SEATs of SODO G. ¡Previamente SETTLEMENT o DEPARTURE! …
$47,178
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 4/5
Apartamento para 2 personas en uno de los microdistritos favoritos de Kaunas - Eigulai! -...…
$135,460
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Apartamento 2 habitaciones en Karmelava II, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Karmelava II, Lituania
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 1/5
SALES 2 CASTLE PERO EN KARMENA, VILNIUS G. - YAUKUS, LUZ, ECONÓMICA! ¿Buscas un apartamento …
$89,266
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Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 18 m²
Piso 4/5
Estudio apartamento con instalación completa cerca de Kaunas College. - Apartamento tipo est…
$68,571
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Apartamento 3 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 2/2
Amplio apartamento de 3 habitaciones en venta en el pueblo de Pažieislis, distrito de Kėdain…
$31,380
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Apartamento 4 habitaciones en Birstonas, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Birstonas, Lituania
Habitaciones 4
Área 144 m²
Piso 4/4
BUTS SALE DESDE 38,82 sq / m - 143,68 sq / m. EN EL SEGUNDO BIIRŠTONO CENTRE, YOUNG --------…
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Apartamento 3 habitaciones en Neveronys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Neveronys, Lituania
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 3/4
El 3 caso fue con el caso, el mensaje y el liquido 10 A - en NUNCA Apartamento de 3 habitac…
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 5/5
Apartamento de 2 habitaciones cerca Panemunė Shilo - Bajo Šaniai Apartamento de 2 habitacion…
$85,439
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Área 40 m²
Piso 2/5
Apartamento de dos habitaciones en venta en Dainava distrito. Apartamento es muy adecuado pa…
$73,036
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 86 m²
Piso 9/16
En el exclusivo proyecto inmobiliario Apartamento con muebles y electrodomésticos en venta E…
$490,385
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Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 15 m²
Piso 4/5
VENTA DE 1 CAMBOARD M. Gimbuienės g., Kaunas! Totalmente equipado, vendido con todos los mue…
$42,672
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
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Área 51 m²
Piso 2/2
Buscando una vivienda de nueva construcción, que combina la arquitectura interguerra, la ins…
$146,104
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 48 m²
Piso 3/3
VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIONES EN PANEMUNE 3 CAUSES Apartamento de 3 habitaciones con acaba…
$173,071
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 57 m²
Piso 2/2
Apartamento de 3 habitaciones en la segunda planta de la calle Griežės. La superficie total …
$182,450
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
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Área 43 m²
Piso 3/4
Apartamento nuevo y de alta calidad en venta en una ubicación tranquila pero muy conveniente…
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
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Área 61 m²
Piso 7/9
LIGHT 3 CASTLE BUILDING IN EASTERN - LOCATION AND FUNCTIONING OF FUNCTIONALS Apartamento de…
$142,624
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Apartamento 3 habitaciones en Jonava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jonava, Lituania
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Área 65 m²
Piso 2/9
SUBMITTED PROCEDURE FOR COMPLAINTS PRINCIPIOS: Apartamento en la segunda planta Diseño amp…
$123,837
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
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Área 34 m²
Piso 5/5
Apartamento de 1,5 habitaciones en venta en Gručiupio g. 7 con todos los muebles y electrodo…
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Apartamento 2 habitaciones en Birstonas, Lituania
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Birstonas, Lituania
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Piso 1/4
BIRŠTONO MIESTE, PARABLE LIGHT, THE SPACE 2 CABLES have been with A MAJOR ESTABLISHED IN THE…
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Apartamento 3 habitaciones en Uzliedziai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Uzliedziai, Lituania
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Área 60 m²
Piso 3/3
Apartamento de 3 habitaciones en alquiler en Palanga, Lituania Espacioso, moderno apartamen…
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Piso 6/9
Vendido 3 tablas en NORTHERN, PR blanco. - Buenas noches, excedimiento y mejor dicho. Apart…
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Piso 4/7
Acogedor apartamento para 2 personas, cálido y soleado, con plaza de aparcamiento Apartament…
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Piso 2/4
T12 - Proyecto de clase de fotos en prestigiosa ubicación en Kaunas TERMINACIÓN PROYECTO EN…
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Apartamento 4 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Piso 8/9
Spatial para la venta 4 habitaciones apartamento en un hermoso lugar en el Curonian Spit. El…
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Área 95 m²
Piso 4/5
Muy cálido, acogedor y luminoso apartamento de 3 habitaciones en venta en el mismo centro de…
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Apartamento 4 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Área 85 m²
Piso 14/16
VENTA DE 3 / 4 CABLES CON PUIKIA El apartamento está en el corazón de la ciudad en la costa …
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Apartamento 4 habitaciones en Switzerland, Lituania
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Área 108 m²
Piso 1/1
Modern A + + clase, 107 m 2 apartamentos de una sola planta en una casa doble con ~ 5-8 bar …
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Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 29 m²
Piso 5/5
Apartamento de 1 habitación en venta cerca del centro de cultura de Girstutis. PRINCIPIOS: …
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Kaunas, Lituania

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