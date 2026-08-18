Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Prienai
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Prienai, Lituania

;
Apartamento Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 3
Área 66 m²
Piso 1/4
BUTTER 9 - Nuevo PROYECTO SOBRE EL PRIVADO, Realizando las OPORTUNIDADES DEL GRUPO NATURAL Y…
$129,454
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 4 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 4
Área 69 m²
Piso 1/4
BUTTER 9 - Nuevo PROYECTO SOBRE EL PRIVADO, Realizando las OPORTUNIDADES DEL GRUPO NATURAL Y…
$147,106
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 3
Área 81 m²
Piso 3/4
BUTTER 9 - Nuevo PROYECTO SOBRE EL PRIVADO, Realizando las OPORTUNIDADES DEL GRUPO NATURAL Y…
$135,511
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 3
Área 105 m²
Piso 1/4
BUTTER 9 - Nuevo PROYECTO SOBRE EL PRIVADO, Realizando las OPORTUNIDADES DEL GRUPO NATURAL Y…
$172,379
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 2 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 2
Área 33 m²
Piso 3/5
Acogedor y cálido apartamento en alquiler en Prienai en la costa de Nemunas! PRINCIPIOS: • …
$112,639
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 2 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 2
Área 45 m²
Piso 4/4
BUTTER 9 - Nuevo PROYECTO SOBRE EL PRIVADO, Realizando las OPORTUNIDADES DEL GRUPO NATURAL Y…
$83,470
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 3/4
BUTTER 9 - Nuevo PROYECTO SOBRE EL PRIVADO, Realizando las OPORTUNIDADES DEL GRUPO NATURAL Y…
$118,942
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 3 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 3
Área 81 m²
Piso 4/4
BUTTER 9 - Nuevo PROYECTO SOBRE EL PRIVADO, Realizando las OPORTUNIDADES DEL GRUPO NATURAL Y…
$134,973
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 4 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 4
Área 77 m²
Piso 4/4
BUTTER 9 - Nuevo PROYECTO SOBRE EL PRIVADO, Realizando las OPORTUNIDADES DEL GRUPO NATURAL Y…
$152,593
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Apartamento 2 habitaciones en Prienai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Prienai, Lituania
Habitaciones 2
Área 51 m²
Piso 5/5
! Apartamento con instalación completa! ■ CUADRO ¿Alguna vez has soñado con vivir alrededor …
$153,858
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir