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Apartamentos en venta en Neringa, Lituania

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16 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Neringa, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Neringa, Lituania
Habitaciones 2
Área 32 m²
Piso 2/2
¡Prícipe REDUCIDO! 189 000 EUR --- ≤ 179 000 EUR. ¡GLASS MODERNUS APPARATUS ON THE MARITIME…
$208,334
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Apartamento 3 habitaciones en Neringa, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Neringa, Lituania
Habitaciones 3
Área 35 m²
Piso 2/2
¡Prícipe REDUCIDO! 229 000 EUR --- ≤ 209 000 EUR. ¡GLASS MODERNUS APPARATUS ON THE MARITIME…
$243,250
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Apartamento 3 habitaciones en Neringa, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Neringa, Lituania
Habitaciones 3
Área 56 m²
Piso 2/3
NIDA 354 PROYECTO Amplio apartamento de 54,97 metros cuadrados con dos balcones en el horizo…
$427,783
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Apartamento 3 habitaciones en Neringa, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Neringa, Lituania
Habitaciones 3
Área 61 m²
Piso 2/3
NIDA 354 PROYECTO Extra espacioso apartamento de 60,68 metros cuadrados en dos plantas y do…
$428,713
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Apartamento 1 habitación en Neringa, Lituania
Apartamento 1 habitación
Neringa, Lituania
Habitaciones 1
Área 18 m²
Piso 2/2
NIDOS BANGA - APPARATUS SOBRE EL CARRIAGE DE LOS CRUSTACEANS! El interior de todos los espa…
$165,895
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Apartamento 5 habitaciones en Neringa, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Neringa, Lituania
Habitaciones 5
Área 130 m²
Piso 1/2
Los respiros han sido micónicos en los CITIZANTES CASOS e INDONESIVE. El apartamento es perf…
$608,400
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Neringa, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Neringa, Lituania
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 3/3
EN LA INSURACIÓN DIFERENTE - pero de 2 CABAREAs en las SEGUNDAS HEADS DE NDIA Acogedor apart…
$311,853
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Apartamento 5 habitaciones en Neringa, Lituania
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Neringa, Lituania
Habitaciones 5
Área 208 m²
Piso 2/3
En los Países Bajos, un único APPARATUS de 5 CABRAM se encuentra en el GUIDE CULTURAL. Casa …
$577,226
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Apartamento 1 habitación en Neringa, Lituania
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Neringa, Lituania
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 1/2
¡Importante! SENT DIFFERENT APPARATUS with THERASA PRELIMINARY ON THE CARRY OF MEMBERS. Apar…
$330,401
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Apartamento 2 habitaciones en Neringa, Lituania
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Neringa, Lituania
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 3/3
¿Sueñas con la vida en un idílico en Nida, donde la belleza de la naturaleza y las comodidad…
$337,357
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Apartamento 4 habitaciones en Neringa, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Neringa, Lituania
Habitaciones 4
Área 69 m²
Piso 2/2
APPARATUS INDIVIDUAL CON UN INSTALLATION OF MANDARDA EN LA TRANSFERENCIA En un lugar único,…
$452,815
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Apartamento 3 habitaciones en Neringa, Lituania
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Neringa, Lituania
Habitaciones 3
Área 45 m²
Piso 1/5
NORTH SALE OF A NORMAL INSTALLATION IN THE POINT OF PEACE 3 - Their CABLES BUT. ¿Buscando un…
$183,579
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Apartamento 1 habitación en Neringa, Lituania
Apartamento 1 habitación
Neringa, Lituania
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 2/2
¡UHT EN LA IRD! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$290,656
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Apartamento 4 habitaciones en Neringa, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Neringa, Lituania
Habitaciones 4
Área 89 m²
Piso 4/4
APPARADO EXCLUSIVA DE LA OFICINA DE LITHUANIA. Para aquellos que están buscando un lugar úni…
$486,907
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Apartamento 2 habitaciones en Neringa, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Neringa, Lituania
Habitaciones 2
Área 36 m²
Piso 2/2
Somos mejores de un segundo pero de dos carburantes en la casa, en el famoso. Imagina cómo t…
$270,869
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Apartamento 2 habitaciones en Neringa, Lituania
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Neringa, Lituania
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 4/4
¡Pero en la cabeza de los nodos! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$352,278
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