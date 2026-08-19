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Apartamentos en venta en Provincia de Marijampolė, Lituania

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Apartamento 5 habitaciones en Marijampole, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Marijampole, Lituania
Habitaciones 5
Área 116 m²
Piso 2/2
Vendido 5 CAMBAREE, 116,42 KV. M. pero con MANDARDA en la calle! En 2017 se cambió el nuevo …
$76,661
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Apartamento 2 habitaciones en Gelgaudiskis, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Gelgaudiskis, Lituania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 2/2
Apartamento de dos habitaciones en alquiler en Gagaudis Taikos str. 70 Shakky Ray. - ¿Buscan…
$25,394
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Apartamento 3 habitaciones en Jure, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Jure, Lituania
Habitaciones 3
Área 46 m²
Piso 1/2
Acogedor apartamento de 3 habitaciones con garaje en venta - Jurės mstl., Kazl.105/ Rūdos sa…
$52,071
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