Pisos de obra nueva en Riga, Letonia

Marupes novads
3
Marupes pagasts
2
Marupe
2
Salaspils novads
4
Edificio de apartamentos Lāčplēša iela 18
Edificio de apartamentos Lāčplēša iela 18
Edificio de apartamentos Lāčplēša iela 18
Edificio de apartamentos Lāčplēša iela 18
Edificio de apartamentos Lāčplēša iela 18
Edificio de apartamentos Lāčplēša iela 18
Riga, Letonia
de
$293
Año de construcción 2019
Lacplesa Street 18 1906, John Alder Uno de los primeros edificios en Riga con características de lenguaje de formas estatales de Art Nouveau en la arquitectura de fachada. La fachada está decorado con exquisitos relieves decorativos. Las Gables están coronadas por composiciones figurativas …
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Vilandes 14
Edificio de apartamentos Vilandes 14
Edificio de apartamentos Vilandes 14
Edificio de apartamentos Vilandes 14
Edificio de apartamentos Vilandes 14
Edificio de apartamentos Vilandes 14
Riga, Letonia
de
$871
Año de construcción 2020
La vivienda se encuentra en un prestigioso centro de la ciudad. En este trimestre se concentran unos pocos servicios diplomáticos y consulares de varios países, cerca está el Centro Mundial de Comercio. El área total del edificio después de la reconstrucción constituye 2504.1 m2. En la plant…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Matīsa 52
Edificio de apartamentos Matīsa 52
Edificio de apartamentos Matīsa 52
Edificio de apartamentos Matīsa 52
Edificio de apartamentos Matīsa 52
Edificio de apartamentos Matīsa 52
Riga, Letonia
de
$488
Año de construcción 2017
El edificio ha sido puesto en funcionamiento después de una renovación completa. La casa se encuentra junto a Ziedoņdārzs, un cómodo movimiento de transporte público. Infraestructura - Desarrollado con mayor valor para el futuro, tiendas cercanas, restaurantes, clubes deportivos, etc. Acabad…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos S22
Edificio de apartamentos S22
Edificio de apartamentos S22
Edificio de apartamentos S22
Edificio de apartamentos S22
Edificio de apartamentos S22
Riga, Letonia
de
$520
Año de construcción 2024
Un ambiente positivo le espera en el proyecto - la vasta zona cerca del edificio está bien iluminada y ajardinada con senderos para caminar, bancos recreativos y parques infantiles. Es ricamente plantado con árboles y plantas de floración. S22 tiene un parque infantil, el territorio está cer…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Senču iela 5
Edificio de apartamentos Senču iela 5
Edificio de apartamentos Senču iela 5
Edificio de apartamentos Senču iela 5
Edificio de apartamentos Senču iela 5
Edificio de apartamentos Senču iela 5
Riga, Letonia
de
$1
Año de construcción 2019
Funcionalismo, edificio de apartamentos en la parte remota del centro de Riga. 18 apartamentos con locales comerciales en la primera planta También es posible aparcar en el patio
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Cēsu iela 9
Edificio de apartamentos Cēsu iela 9
Edificio de apartamentos Cēsu iela 9
Edificio de apartamentos Cēsu iela 9
Edificio de apartamentos Cēsu iela 9
Edificio de apartamentos Cēsu iela 9
Riga, Letonia
de
$674
Año de construcción 2019
CITY STAR LOFTS es un edificio histórico totalmente reconstruido que es un monumento cultural del centro histórico de Riga. Es un pequeño pero hermoso y cualitativo proyecto residencial con sólo 5 apartamentos y una oficina en planta baja. Originalmente, esta bonita casa de estilo loft se co…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Ģertrūdes iela 56
Edificio de apartamentos Ģertrūdes iela 56
Edificio de apartamentos Ģertrūdes iela 56
Edificio de apartamentos Ģertrūdes iela 56
Edificio de apartamentos Ģertrūdes iela 56
Riga, Letonia
de
$290
Año de construcción 2024
Перани ни на 56 - Mūra Entendidores Nams йpašuma Apraksts יertrūdes iela 56 ir elegantes mūra īres nams, kas atrodas Rīgas centrā. Šis nams piedāvā ērtu un stilīgu dzīves vidi, apvienojot vēsturisko šarmu ar mūsdienīgām ērtībām. Vēsturiskais Šarms Arhitektūra: Nams ir cēlies 19. gadsimta …
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Edificio de apartamentos Barona 76
Riga, Letonia
de
$1,16M
Año de construcción 2019
Casa de alta calidad, elegante e histórica con toque Art Nouveau en el mismo centro de Riga. Amenities: Se instalan tres ventanas de madera, que aseguran silencio. Un ascensor está instalado en el edificio. Los apartamentos y la casa han sido reformados cualitativamente, como resultado de …
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Elizabetes 2A
Edificio de apartamentos Elizabetes 2A
Edificio de apartamentos Elizabetes 2A
Edificio de apartamentos Elizabetes 2A
Edificio de apartamentos Elizabetes 2A
Edificio de apartamentos Elizabetes 2A
Riga, Letonia
de
$639
Año de construcción 1879
Silencios nams (1879.) arh. Gustavs Rūdolfs Vinklers. eklektisms, daudzdzīvok◾u māja
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Edificio de apartamentos Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Edificio de apartamentos Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Edificio de apartamentos Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Edificio de apartamentos Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Edificio de apartamentos Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Riga, Letonia
de
$697,147
Año de construcción 2018
¿Está buscando un alojamiento confortable en alquiler en Riga? Preste atención a los apartamentos con reparación de diseño en el aparthotel "Ventspils Loft" situado a 3 km del centro de la ciudad y a 5 km del aeropuerto Riga. Esta es una excelente decisión si desea obtener todas las ventaja…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Kalpaka Park Residence
Edificio de apartamentos Kalpaka Park Residence
Edificio de apartamentos Kalpaka Park Residence
Edificio de apartamentos Kalpaka Park Residence
Edificio de apartamentos Kalpaka Park Residence
Edificio de apartamentos Kalpaka Park Residence
Riga, Letonia
de
$296
Año de construcción 2004
KALPAKA PARK RESIDENCE en Kalpaka Blvd 7 es tanto una casa de apartamentos como un edificio de oficinas situado en el llamado círculo boulevard de Riga, que se caracteriza principalmente por su arquitectura art nouveau. El edificio consta de dos partes: el edificio "antiguo" fue diseñado por…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Ganu iela 4
Edificio de apartamentos Ganu iela 4
Edificio de apartamentos Ganu iela 4
Edificio de apartamentos Ganu iela 4
Edificio de apartamentos Ganu iela 4
Edificio de apartamentos Ganu iela 4
Riga, Letonia
de
$183,940
Año de construcción 2019
Casa de alquiler Mason fue construida en 1911, arquitecto Paul Mandelstams
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Čaka iela 83/85
Edificio de apartamentos Čaka iela 83/85
Edificio de apartamentos Čaka iela 83/85
Edificio de apartamentos Čaka iela 83/85
Edificio de apartamentos Čaka iela 83/85
Edificio de apartamentos Čaka iela 83/85
Riga, Letonia
de
$1
Año de construcción 1911
El edificio de alquiler multiapartamento en el centro de Riga, situado en la calle Aleksandra Čaka 83/85, es un hito arquitectónico histórico y notable. Fue construido en 1911 y diseñado por el arquitecto Jānis Alksnis. El edificio es conocido por su distintivo ala de ladrillo de seis pisos …
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Zunda Towers
Edificio de apartamentos Zunda Towers
Edificio de apartamentos Zunda Towers
Edificio de apartamentos Zunda Towers
Edificio de apartamentos Zunda Towers
Edificio de apartamentos Zunda Towers
Riga, Letonia
de
$1,198
Año de construcción 2022
Simbolización de confianza, estabilidad, las últimas tecnologías y calidad, Zunda Las torres se elevan hacia el cenit en el horizonte del siglo XXI Riga – en términos de arquitectura, diseño y estilo de vida
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Brīvības iela 100
Edificio de apartamentos Brīvības iela 100
Edificio de apartamentos Brīvības iela 100
Edificio de apartamentos Brīvības iela 100
Edificio de apartamentos Brīvības iela 100
Riga, Letonia
de
$232,562
Año de construcción 1910
Alquiler casa con tiendas en la calle Brivibas no. 100 (casa de cuatro pisos) construido en 1895, arquitecto G.Krons y casa de alquiler con tienda en la calle Brivibas no. 100 (casa de cinco pisos) construido en 1910, arquitecto K. J. Felsko, antigua propiedad del industrial Heinrich Gaabe. …
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Vaļņu iela 19
Edificio de apartamentos Vaļņu iela 19
Edificio de apartamentos Vaļņu iela 19
Edificio de apartamentos Vaļņu iela 19
Edificio de apartamentos Vaļņu iela 19
Edificio de apartamentos Vaļņu iela 19
Riga, Letonia
de
$188,375
Año de construcción 2003
Edificio de oficinas y apartamentos con cine (1933-1935) arco. Alfred Carr, Kurt Betge, reconstruido en 2003, arco. Visvaldis Sarma, Jānis Norde. Ex cine de pantalla ancha "Aina". Había 547 asientos en el auditorio. Un ejemplo "canónico" del funcionalismo. El edificio multifuncional se encu…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
