  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Salaspils
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Salaspils, Letonia

Riga
16
Marupes novads
3
Marupes pagasts
2
Marupe
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Līvzemes 26b
Edificio de apartamentos Līvzemes 26b
Edificio de apartamentos Līvzemes 26b
Edificio de apartamentos Līvzemes 26b
Edificio de apartamentos Līvzemes 26b
Mostrar todo Edificio de apartamentos Līvzemes 26b
Edificio de apartamentos Līvzemes 26b
Salaspils, Letonia
de
$314
Año de construcción 2021
Los apartamentos de alquiler más modernos y elegantes en Salaspils se ofrecen en alquiler. Todos los apartamentos tienen cocinas y armarios empotrados, electrodomésticos de cocina de calidad. Acabado de apartamentos con materiales de alta calidad - parquet de madera, baldosas en baños, diseñ…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir