Pisos de obra nueva en Marupes novads, Letonia

Marupes pagasts
2
Marupe
2
Babites pagasts
1
Edificio de apartamentos Dzilnupes
Dzilnuciems, Letonia
de
$1,394
Sólo ahora ahorrar hasta 200 euros por mes al concluir un contrato por 2 años a un precio de alquiler de 1200 euros. Bienvenidos a la primera aldea energéticamente eficiente en las inmediaciones de Riga y Pinki, a sólo 15 minutos del mar. Jurmala Outlet Village, King's College, Exupery + Isl…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Old Captain
Marupe, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2007
La infraestructura de todo el complejo es el servicio de huéspedes perfecto, y el ocio y la conexión de negocios-todo complejo de edificios están equipados con la última tecnología. Las personas que se alojan en nuestro hotel, serán cortadas de la ciudad de los beneficios de la civilización,…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Lindenholma
Marupe, Letonia
de
$813
Año de construcción 2021
Lindenholm es una nueva parte de Riga en la frontera de Riga y Marupe, que ofrece un espacio de vida de clase premium. Un nuevo barrio residencial en la zona más demandada de Riga, donde se puede disfrutar de un equilibrio ideal entre las comodidades de la ciudad y espacio verde al aire libr…
Agencia
REALAT real estate
Dejar una solicitud
