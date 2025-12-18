  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Salaspils novads, Letonia

Salaspils pagasts
3
Salaspils
1
Edificio de apartamentos BIWI MEDIUM
Edificio de apartamentos BIWI MEDIUM
Salaspils pagasts, Letonia
de
$18,630
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Las cápsulas BIWI MEDIUM son un formato hotelero moderno. Una cápsula es una caja de estar separada capaz de proporcionar un descanso cómodo o un espacio de trabajo en cualquier lugar. La cápsula de tecnología BIWI equipada tiene capacidad para dos camas, un baño con ducha, un armario, un s…
Desarrollador
Vithaus
Edificio de apartamentos BIWI BIG
Edificio de apartamentos BIWI BIG
Salaspils pagasts, Letonia
de
$25,261
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
BIWI BIG es una caja de estar separada capaz de proporcionar un descanso cómodo y espacio de trabajo en cualquier lugar. La cápsula de tecnología BIWI equipada tiene capacidad para dos camas, un baño con ducha, un armario, un software integrado BIWI. Características: ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: …
Desarrollador
Vithaus
Edificio de apartamentos BIWI MINI
Edificio de apartamentos BIWI MINI
Salaspils pagasts, Letonia
de
$15,341
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
BIWI MINI es una caja de estar separada capaz de proporcionar un descanso cómodo y espacio de trabajo en cualquier lugar. La cápsula de tecnología BIWI MINI equipada tiene capacidad para dos camas, un baño con ducha, un armario, un software integrado BIWI. Características: ÁREA DE CONSTRUC…
Desarrollador
Vithaus
OneOne
Edificio de apartamentos Līvzemes 26b
Edificio de apartamentos Līvzemes 26b
Salaspils, Letonia
de
$314
Año de construcción 2021
Los apartamentos de alquiler más modernos y elegantes en Salaspils se ofrecen en alquiler. Todos los apartamentos tienen cocinas y armarios empotrados, electrodomésticos de cocina de calidad. Acabado de apartamentos con materiales de alta calidad - parquet de madera, baldosas en baños, diseñ…
Agencia
REALAT real estate
