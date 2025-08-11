Inmuebles comerciales EZERA SOLO

El proyecto "EZERA SOLO" se encuentra en Ezermalas Street 4, Riga Mežaparks, en el espacio entre Ezermalas, Viskali, Sprukstes y Mailīšu Streets. El edificio está situado en una zona tranquila, verde, cerrada con caminos pavimentados, un parque infantil y una zona de recreación, haciendo que el sitio sea particularmente atractivo. A 500 m del lago нšezers y a sólo 7 km del centro de Riga, la propiedad es un gran ejemplo de reconstrucción exitosa - el edificio, construido en 1970, ha sido completamente renovado, dándole un aspecto moderno, renovando la fachada y reemplazando por completo los sistemas de comunicación internos. El proyecto es un excelente ejemplo de renovación lacónica y moderna, combinando tres conceptos: compacto, minimalismo y vida ahorrativa. Se pueden comprar 105 apartamentos compactos o de dos dormitorios, que van desde 15,7 hasta 34,5 m2. En los apartamentos con acabado interior de alta calidad hay paredes pintadas y techos, suelo laminado EGGER clase 33 y un baño totalmente equipado y un espacio para la lavadora. Todo lo que tienes que hacer es elegir e instalar los muebles. Los apartamentos con acabado blanco (75) cuentan con paredes de partición y todas las comunicaciones necesarias, sistema de calefacción, electricidad, canalización, agua fría en el baño y cocina, agua, electricidad y mostradores de calefacción, puertas y tazones de ventana. Estos apartamentos permiten a los residentes cumplir sus propias ideas de diseño. Una plaza de aparcamiento se puede comprar por un suplemento, precio - 5000 EUR. Los apartamentos del proyecto "EZERA SOLO" son la residencia ideal para personas que valoran la proximidad a la naturaleza, mientras disfrutan de fácil acceso a todas las partes de la ciudad. Este lugar es una opción perfecta para los jóvenes que lideran un estilo de vida activo, así como para las nuevas familias que comienzan en la vida, asegurando la comodidad y un ambiente moderno para la vida cotidiana. El proyecto destaca como una excelente perspectiva de inversión debido a su proximidad a varias universidades, asegurando una continua demanda de apartamentos de alquiler. En el barrio hay RTU Facultad de Transporte e Ingeniería Mecánica, National Defence Academy, National Police College y Academy of Sports Pedagogy. Su presencia hace que “EZERA SOLO” sea particularmente atractiva para los estudiantes y el personal académico que busca vivir cerca de sus lugares de estudio o trabajo, asegurando así un mercado de alquiler estable y un excelente rendimiento en la inversión.