  2. Letonia
  3. Riga
  4. Inmuebles comerciales EZERA SOLO

Inmuebles comerciales EZERA SOLO

Riga, Letonia
$30,465
ID: 20126
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1506
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/7/25

Localización

    Letonia
    Riga

    2023

El proyecto "EZERA SOLO" se encuentra en Ezermalas Street 4, Riga Mežaparks, en el espacio entre Ezermalas, Viskali, Sprukstes y Mailīšu Streets. El edificio está situado en una zona tranquila, verde, cerrada con caminos pavimentados, un parque infantil y una zona de recreación, haciendo que el sitio sea particularmente atractivo. A 500 m del lago нšezers y a sólo 7 km del centro de Riga, la propiedad es un gran ejemplo de reconstrucción exitosa - el edificio, construido en 1970, ha sido completamente renovado, dándole un aspecto moderno, renovando la fachada y reemplazando por completo los sistemas de comunicación internos. El proyecto es un excelente ejemplo de renovación lacónica y moderna, combinando tres conceptos: compacto, minimalismo y vida ahorrativa. Se pueden comprar 105 apartamentos compactos o de dos dormitorios, que van desde 15,7 hasta 34,5 m2. En los apartamentos con acabado interior de alta calidad hay paredes pintadas y techos, suelo laminado EGGER clase 33 y un baño totalmente equipado y un espacio para la lavadora. Todo lo que tienes que hacer es elegir e instalar los muebles. Los apartamentos con acabado blanco (75) cuentan con paredes de partición y todas las comunicaciones necesarias, sistema de calefacción, electricidad, canalización, agua fría en el baño y cocina, agua, electricidad y mostradores de calefacción, puertas y tazones de ventana. Estos apartamentos permiten a los residentes cumplir sus propias ideas de diseño. Una plaza de aparcamiento se puede comprar por un suplemento, precio - 5000 EUR. Los apartamentos del proyecto "EZERA SOLO" son la residencia ideal para personas que valoran la proximidad a la naturaleza, mientras disfrutan de fácil acceso a todas las partes de la ciudad. Este lugar es una opción perfecta para los jóvenes que lideran un estilo de vida activo, así como para las nuevas familias que comienzan en la vida, asegurando la comodidad y un ambiente moderno para la vida cotidiana. El proyecto destaca como una excelente perspectiva de inversión debido a su proximidad a varias universidades, asegurando una continua demanda de apartamentos de alquiler. En el barrio hay RTU Facultad de Transporte e Ingeniería Mecánica, National Defence Academy, National Police College y Academy of Sports Pedagogy. Su presencia hace que “EZERA SOLO” sea particularmente atractiva para los estudiantes y el personal académico que busca vivir cerca de sus lugares de estudio o trabajo, asegurando así un mercado de alquiler estable y un excelente rendimiento en la inversión.

Localización en el mapa

Riga, Letonia

Otros complejos
Comercio Dubultu Breeze
Comercio Dubultu Breeze
Jurmala, Letonia
Precio en demanda
Año de construcción 2024
Este moderno y totalmente renovado apartamento de 2 habitaciones está situado en un edificio bien mantenido en Jūrmala, en Slokas iela 55A. El apartamento se vende con paredes blancas, permitiendo a los nuevos propietarios diseñar el interior según sus preferencias. El edificio ha sido compl…
Comercio Mārupe Smart Park
Comercio Mārupe Smart Park
Marupe, Letonia
de
$2,649
Año de construcción 2019
Marupe Smart Park es el primer moderno concepto Business Centre en Letonia. La superficie total del centro es de 6061 metros cuadrados y está situada en dos plantas. Cerca de Riga, el recién construido SmartPark ofrece oficinas, almacén y alquiler de espacio al por menor en un solo lugar. E…
Comercio Tallinas iela 91
Comercio Tallinas iela 91
Riga, Letonia
de
$53,332
Año de construcción 2023
Estamos vendiendo apartamentos de 1-3 habitaciones en un edificio totalmente renovado en el centro de Riga. Los apartamentos disponibles van desde 24 m2 a 116 m2. Estado legal - propiedad del apartamento. Tierra - propiedad privada. Calefacción - nueva casa de calderas de gas local. Medidor…
