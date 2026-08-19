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Apartamentos en venta en Kekavas pagasts, Letonia

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2 habitaciones
12
3 habitaciones
5
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19 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 2/3
$86,652
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Tribus Realty
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Venta eficiente apartamento de 4 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo con car…
$305,797
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Metropolis Riga
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
$245,851
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Metropolis Riga
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Venta eficiente apartamento de 4 habitaciones con sauna, terraza y aparcamiento subterráneo …
$388,854
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Venta eficiente apartamento de 4 habitaciones con sauna, terraza y aparcamiento subterráneo …
$387,824
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta de un nuevo apartamento de 3 + habitación con cocina independiente y aparcamiento subt…
$259,236
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
$259,236
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
$253,607
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
$247,795
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta de un apartamento de 3+ habitaciones con cocina independiente, terraza y aparcamiento …
$255,460
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Venta eficiente apartamento de 4 habitaciones con sauna, terraza y aparcamiento subterráneo …
$340,805
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Apartamento 4 habitaciones en Lapenieki, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Lapenieki, Letonia
Habitaciones 4
Área 107 m²
Piso 1/3
$211,374
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
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$267,244
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
$249,283
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta eficiente apartamento de 3 habitaciones con cocina independiente, terraza y aparcamien…
$245,851
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
$263,812
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Venta soleado apartamento de 4 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo con carga…
$305,797
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
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Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Venta de un eficiente apartamento de 3 habitaciones con terraza y aparcamiento subterráneo c…
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
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Riga, Letonia
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Dormitorios 2
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Área 78 m²
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