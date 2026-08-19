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Apartamentos en venta en Jelgava, Letonia

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10 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Jelgava, Letonia
Apartamento 1 habitación
Jelgava, Letonia
Habitaciones 1
Área 36 m²
Piso 5/5
$40,189
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 2 habitaciones en Jelgava, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jelgava, Letonia
Habitaciones 2
Área 54 m²
Piso 1/6
Venta hermoso y bien cuidado apartamento de dos habitaciones con decoración exclusiva de alt…
$99,270
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Apartamento 1 habitación en Jelgava, Letonia
Apartamento 1 habitación
Jelgava, Letonia
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 1/5
$34,235
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
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Apartamento en Jelgava, Letonia
Apartamento
Jelgava, Letonia
Área 68 m²
Piso 3/5
Nuevo proyecto en la Vieja Ciudad. Es un espacio vital estable, resuelto que ofrece un alto …
$179,130
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Apartamento 4 habitaciones en Jelgava, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jelgava, Letonia
Habitaciones 4
Área 88 m²
Piso 3/5
Nuevo proyecto en la Vieja Ciudad. Es un espacio vital estable, resuelto que ofrece un alto …
$223,508
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Apartamento 2 habitaciones en Jelgava, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jelgava, Letonia
Habitaciones 2
Área 52 m²
Piso 3/5
Nuevo proyecto en la Vieja Ciudad. Es un espacio vital estable, resuelto que ofrece un alto …
$125,044
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Jelgava, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jelgava, Letonia
Habitaciones 3
Área 93 m²
Piso 3/5
Nuevo proyecto en la Vieja Ciudad. Es un espacio vital estable, resuelto que ofrece un alto …
$252,946
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Apartamento en Jelgava, Letonia
Apartamento
Jelgava, Letonia
Área 138 m²
Piso 3/5
Nuevo proyecto en la Vieja Ciudad. Es un espacio vital estable, resuelto que ofrece un alto …
$557,383
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Apartamento 3 habitaciones en Jelgava, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jelgava, Letonia
Habitaciones 3
Área 78 m²
Piso 5/5
Nuevo proyecto en la Vieja Ciudad. Es un espacio vital estable, resuelto que ofrece un alto …
$220,125
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Apartamento 2 habitaciones en Jelgava, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jelgava, Letonia
Habitaciones 2
Área 37 m²
Piso 6/6
Apartamento con decoración gris en la casa reformada Rīdzenes Rezidence. Las siguientes repa…
$61,986
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