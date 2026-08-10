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Apartamentos en venta en Riga, Letonia

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áticos
3
1 habitación
132
2 habitaciones
121
3 habitaciones
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941 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 89 m²
Piso 1/1
$98,948
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Tribus Realty
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 8/9
$92,467
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 5/5
$55,235
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Tribus Realty
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 73 m²
Piso 3/5
$218,437
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Apartamento 1 habitación en Riga, Letonia
Apartamento 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
En venta, un apartamento estudio compacto y moderno en el nuevo proyecto √ una gran opción p…
$90,378
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Metropolis Riga
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 39 m²
Piso 2/4
$222,514
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 5/6
$112,756
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Amplio y luminoso apartamento de dos plantas con ventanas panorámicas en el complejo Panoram…
$572,012
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Metropolis Riga
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Apartamento 1 habitación en Riga, Letonia
Apartamento 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 1/3
Island Park – Donde el Paraíso Conoce la oportunidad Island Park es una visionaria comunidad…
$105,296
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 1/4
Venta apartamento / oficina de planta abierta, planta baja con entrada independiente, regist…
$115,621
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 116 m²
Piso 6/6
Nuevo ático de 3 habitaciones con terraza en el proyecto Hoffmann Rezidence. El edificio est…
$443,679
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 159 m²
Piso 3/4
Ofrecemos un apartamento exclusivo en el nuevo proyecto Hypso Factory! Proyecto residencial …
$773,350
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 5/6
Estamos vendiendo un apartamento de 1 dormitorio en el exclusivo barrio de Riga Waterfront, …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Apartamento en la tercera torre del complejo residencial Panorama Residence.Descripción comp…
$194,484
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Metropolis Riga
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 106 m²
Piso 2/6
$487,703
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Tribus Realty
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 168 m²
Piso 5
nueva construcción, todas las comunicaciones de la ciudad, acabado exclusivo en un estilo mo…
$886,378
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VIP Real
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 90 m²
Piso 7/7
$93,358
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Tribus Realty
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 33 m²
Piso 1/4
"Agostino jardín" – encanto histórico y confort moderno "Augustine's garden" es un proyecto…
$121,813
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Four Seasons es un nuevo edificio residencial de tres plantas que ofrece apartamentos ecológ…
$124,699
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Metropolis Riga
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 57 m²
Piso 3/5
Luminoso y funcional apartamento de 3 habitaciones en venta en una ubicación estratégicament…
$73,065
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 4/5
"Scheffel House" es un encantador edificio residencial Art Nouveau en 5 Baznīcas Street, con…
$178,056
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 3/3
Moderno y luminoso apartamento de 3 habitaciones en el nuevo proyecto “Magnolijas” de Merko …
$196,484
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Riga Real Estate
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Espacioso apartamento de luz en un nuevo edificio en el centro tranquilo.Apartamento con gra…
$810,371
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Metropolis Riga
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Área 143 m²
Piso 6/7
Ofrecemos a la venta un exclusivo apartamento de tres dormitorios en un nuevo proyecto de lu…
$701,920
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 162 m²
Piso 7/8
Casa y casa extras - nuevo proyecto, patio casa, todas las comunicaciones, terraza, ascensor…
$756,050
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Apartamento 2 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Apartamento en la tercera torre del complejo residencial Panorama Residence.Descripción comp…
$188,764
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Metropolis Riga
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 198 m²
Ático en el centro del casco antiguo.El edificio residencial de clase más alta en Riga, Tirg…
$1,76M
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Metropolis Riga
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Apartamento 5 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Penthaus con 4 dormitorios Torres filosóficas con vistas panorámicas de la ciudad.Apartament…
$987,292
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Metropolis Riga
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Área 100 m²
Piso 1/5
$251,093
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Riga, Letonia
Habitaciones 2
Área 52 m²
Piso 3/3
$202,676
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Parámetros de las propiedades en Riga, Letonia

con Garaje
con Terraza
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con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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