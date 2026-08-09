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Apartamentos en venta en Jurmala, Letonia

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1 habitación
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2 habitaciones
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3 habitaciones
29
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485 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Jurmala, Letonia
Apartamento 1 habitación
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
Área 77 m²
Piso 2/3
Elegante apartamento en el corazón de Jūrmala – Jomas Street 65/67 Venta: un moderno y espac…
$172,789
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta Apartamento de 3 habitaciones en un complejo de élite - terrazas solares!Descripción:-…
$763,393
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Metropolis Riga
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Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 285 m²
Piso 4/4
Ofrecemos apartamentos en venta en un nuevo proyecto residencial exclusivo en la zona duna d…
$605,011
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Modernos apartamentos de clase A+ junto al mar!Nuevos apartamentos en Villa Astor, interior …
$290,370
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Apartamento 1 habitación en Jurmala, Letonia
Apartamento 1 habitación
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 2/2
Este moderno y totalmente renovado apartamento de 2 habitaciones está situado en un edificio…
$62,242
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Espacioso apartamento en el complejo Sky Garden.Venta luminoso apartamento de tres habitacio…
$216,220
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Apartamento 2 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Área 54 m²
Piso 2
Ofrecemos un apartamento en un edificio renovado en Dubulti, en la calle 55a Slokas. El apar…
$116,031
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
Nueva casa de 3 habitaciones en un complejo cerradoEl confort comienza con el lugar. El nuev…
$230,780
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Apartamento 6 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 6 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Apartamento en Bulduri, a 10 minutos a pie del mar!Disponible para la venta y alquiler.Estad…
$351,161
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Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 230 m²
Piso 3/4
¡Piso de 2 niveles asombroso en Jurmala, área de Lielupe para venta! Lielupe es una parte de…
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 126 m²
Piso 2/3
Ofrecemos comprar apartamentos exclusivos en un nuevo proyecto en Jurmala en Dzinatri Avenue…
$611,754
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 91 m²
Piso 2
nuevo edificio, todas las comunicaciones de la ciudad, ventanas panorámicas, calefacción ind…
$394,504
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Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 168 m²
Piso 5/8
Ofrecemos a la venta un amplio apartamento en un nuevo proyecto Park House. Esta es una cas…
$600,212
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 130 m²
Piso 6/6
$419,316
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Tribus Realty
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Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 272 m²
Apartamentos confortables y ligeros en el nuevo proyecto Pine Wood en el distrito de Jaundub…
$513,235
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Metropolis Riga
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Apartamento 2 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Inversión en propiedad por la estabilidad del mar y crecimiento en uno de los mejores distri…
$127,765
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 82 m²
Piso 2
nuevo edificio, todas las comunicaciones de la ciudad, acabado exclusivo en un estilo modern…
$382,901
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VIP Real
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Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Área 140 m²
Piso 3/4
Ofrecemos a la venta un amplio apartamento en un nuevo proyecto en el corazón de Jurmala, li…
$1,62M
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 84 m²
Piso 1
nuevo edificio, todas las comunicaciones de la ciudad, ventanas panorámicas, calefacción por…
$413,800
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Apartamento 2 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Elegante renovación en Mallorca, pensada para la vida moderna.En el corazón de Jurmala, en l…
$205,397
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Apartamento 2 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Área 82 m²
Piso 4/7
$686,781
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 106 m²
Piso 8/8
Jurmala Park House - una casa moderna en el corazón de Jurmala. Opposite es el Parque Forest…
$321,168
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 71 m²
Piso 1
Se ofrece un apartamento en venta en el moderno complejo residencial “Turaidas Kvartāls” jun…
$324,886
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Apartamento 2 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 2/2
Nuevo edificio primera línea, ventanas al río Lielupe. Acabado limpio, totalmente amueblado,…
$94,160
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Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Descripción:- El proyecto se encargó en 2011. Una pequeña casa de apartamentos con lujosos a…
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 114 m²
Piso 3
Ofrecemos un apartamento en venta en Mallorca, en la calle 15 Jomas. El apartamento tiene un…
$371,298
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 123 m²
Piso 2
nueva construcción, todas las comunicaciones de la ciudad, reforma moderna, ventanas panorám…
$609,161
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Área 144 m²
Piso 3
nuevo edificio, todas las comunicaciones de la ciudad, remodelación moderna, calefacción ind…
$289,497
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Apartamento 3 habitaciones en Jurmala, Letonia
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Jurmala, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 65 m²
Nueva casa de 3 habitaciones en un complejo cerradoEl confort comienza con el lugar. El nuev…
$230,075
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Apartamento 4 habitaciones en Jurmala, Letonia
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Jurmala, Letonia
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Área 199 m²
Cuatro habitaciones apartamento con amplia terraza en la primera línea cerca del mar Bulduri…
$571,957
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Parámetros de las propiedades en Jurmala, Letonia

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