Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Valka
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Valka, Letonia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Valka, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Valka, Letonia
Habitaciones 4
Área 128 m²
Piso 5/7
Ofrecemos a la venta un ático de 3 pisos en una nueva casa. Un exclusivo proyecto residencia…
$842,605
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Valka, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Valka, Letonia
Habitaciones 5
Área 194 m²
Piso 2/7
Ofrecemos a la venta un amplio apartamento en una nueva casa de clase élite. Un exclusivo pr…
$1,27M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Valka, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Valka, Letonia
Habitaciones 3
Área 122 m²
Piso 1/4
Mi casa es mi fortalecimiento. Se debe sentir seguro en casa. Esto seguramente se asegurar…
$400,432
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Valka, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Valka, Letonia
Habitaciones 4
Área 124 m²
Piso 3/4
Mi casa es mi fortalecimiento. Se debe sentir seguro en casa. Esto será seguramente asegur…
$417,557
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Valka, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Valka, Letonia
Habitaciones 3
Área 111 m²
Piso 3/4
Mi casa es mi fortalecimiento. Se debe sentir seguro en casa. Esto seguramente se asegurar…
$374,187
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Valka, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Valka, Letonia
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 3/4
la casa club de élite en el corazón de Jurmala – "Vivaldi Platinum" las áreas de los apartam…
$223,991
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Valka, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Valka, Letonia
Habitaciones 3
Área 95 m²
Piso 2/4
Mi casa es mi fortalecimiento. Se debe sentir seguro en casa. Esto seguramente se asegurar…
$291,483
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Valka, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Valka, Letonia
Habitaciones 3
Área 95 m²
Piso 1/4
Mi casa es mi fortalecimiento. Se debe sentir seguro en casa. Esto seguramente se asegurar…
$320,732
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir