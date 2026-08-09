Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Trentino-Alto Adigio
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Trentino-Alto Adigio, Italia

;
Comunita della Vallagarina
22
Comunita Alto Garda e Ledro
15
Rovereto
12
Arco
11
Mostrar más
43 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en SantAlessandro, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
SantAlessandro, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
$1,48M
Dejar una solicitud
Chalet 24 habitaciones en Cavalese, Italia
Chalet 24 habitaciones
Cavalese, Italia
Habitaciones 24
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Oportunidad de inversión en el corazón de los Dolomitas — Operating Resort with Restaurant📍 …
$1,12M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 4 habitaciones en Territorio Val dAdige, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Territorio Val dAdige, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
We present to you your new property in the heart of the city of Trento, where beauty blends …
$700,711
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en SantAlessandro, Italia
Apartamento 3 habitaciones
SantAlessandro, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
We present a unique and refined style apartment, located in the prestigious area of Sant'Ale…
$925,158
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 162 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$425,901
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
We offer for sale several housing solutions in the new residence "AI GIARDINI", which will r…
$658,668
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Territorio Val dAdige, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Territorio Val dAdige, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
We present your new property in the heart of the city of Trento, where beauty blends with in…
$585,751
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$335,684
Dejar una solicitud
Apartamento 7 habitaciones en Drena, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Drena, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
In Drena, in an absolutely quiet area, we offer for sale a semi-detached villa with large ga…
$864,940
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Chiarano, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$877,641
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 116 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$439,696
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Arco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Arco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$434,222
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Nogaredo, Italia
Villa 6 habitaciones
Nogaredo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Set in a charming hilly area, this sumptuous villa in Nogaredo (TN) offers a unique opportun…
$1,37M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$412,325
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apartm…
$301,087
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Arco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Arco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$412,325
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$312,035
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
New four-room apartment under construction in Mori The apartment is designed to ensure maxi…
$316,415
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$428,748
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en SantAlessandro, Italia
Casa 10 habitaciones
SantAlessandro, Italia
Habitaciones 10
Área 620 m²
Is it your desire to create the house or villa of your dreams in the context of Sant'Alessan…
$1,59M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Presson, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Presson, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/1
Apartamento en Presson Precio a consultar. La propiedad TRENTINO - En la aldea de PRESSON…
$100,099
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Rovereto, Italia
Villa 7 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
This villa is situated in a unique location on the most beautiful hill in Rovereto and is al…
$908,735
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$410,573
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$338,312
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Villa Lagarina, Italia
Villa 10 habitaciones
Villa Lagarina, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
In the heart of Villa Lagarina, we are selling a finely renovated single house with natural …
$458,747
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Trentino-Alto Adigio

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Trentino-Alto Adigio, Italia

con Garaje
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir