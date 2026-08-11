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Propiedades residenciales en venta en Territorio Val dAdige, Italia

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Trento
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3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Territorio Val dAdige, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Territorio Val dAdige, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
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$585,751
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Apartamento 3 habitaciones en Villazzano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Villazzano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
If you are looking for an apartment in a quiet and well connected area, this could be your c…
$600,893
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Apartamento 4 habitaciones en Territorio Val dAdige, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Territorio Val dAdige, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
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$700,711
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