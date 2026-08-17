Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Rovereto
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Rovereto, Italia

;
apartamentos
10
12 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$312,035
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apartm…
$301,087
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Villa 7 habitaciones en Rovereto, Italia
Villa 7 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
This villa is situated in a unique location on the most beautiful hill in Rovereto and is al…
$908,735
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
New opportunity in newly built building, consisting of 12 exclusive apartments. Large four-…
$443,419
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$312,035
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$410,573
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
Imagine crossing the doorstep of a dream penthouse, where every detail has been designed to …
$739,031
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 116 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
Dejar una solicitud
Villa 25 habitaciones en Marco, Italia
Villa 25 habitaciones
Marco, Italia
Habitaciones 25
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 18
Área 5 000 m²
We offer for sale the farm Maso Speron d'Oro, historically managed by the Cipriani family, i…
$4,55M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting exclusively of 12 apartment…
$410,573
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$421,521
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir