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Propiedades residenciales en venta en Arco, Italia

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apartamentos
11
11 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Arco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Arco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$412,325
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Apartamento 3 habitaciones en Arco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Arco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$423,273
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Apartamento 2 habitaciones en Arco, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Arco, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$324,736
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$439,696
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Ático Ático 4 habitaciones en Chiarano, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$954,281
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Apartamento 2 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$335,684
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
We offer for sale several housing solutions in the new residence "AI GIARDINI", which will r…
$658,668
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Apartamento 3 habitaciones en Arco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Arco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$434,222
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Apartamento 3 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$412,325
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Apartamento 3 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$428,748
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Ático Ático 4 habitaciones en Chiarano, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$877,641
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