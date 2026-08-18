Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Comunita della Vallagarina
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Comunita della Vallagarina, Italia

;
Rovereto
12
Mori
7
22 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$421,521
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$410,573
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
New four-room apartment under construction in Mori The apartment is designed to ensure maxi…
$316,415
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 116 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apartm…
$301,087
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Rovereto, Italia
Villa 7 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
This villa is situated in a unique location on the most beautiful hill in Rovereto and is al…
$908,735
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Brentonico, Italia
Casa 4 habitaciones
Brentonico, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Hermoso Chalet en Polsa (~1200 MASL) Se encuentra en vía del Bosco en Polsa, cerca de las p…
$377,727
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$312,035
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
New opportunity in newly built building, consisting of 12 exclusive apartments. Large four-…
$443,419
Dejar una solicitud
Villa 25 habitaciones en Marco, Italia
Villa 25 habitaciones
Marco, Italia
Habitaciones 25
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 18
Área 5 000 m²
We offer for sale the farm Maso Speron d'Oro, historically managed by the Cipriani family, i…
$4,55M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
Imagine crossing the doorstep of a dream penthouse, where every detail has been designed to …
$739,031
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Villa Lagarina, Italia
Villa 10 habitaciones
Villa Lagarina, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
In the heart of Villa Lagarina, we are selling a finely renovated single house with natural …
$458,747
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$312,035
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting exclusively of 12 apartment…
$410,573
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$338,312
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Mori, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Mori, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 162 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$425,901
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Rovereto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Rovereto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Nogaredo, Italia
Villa 6 habitaciones
Nogaredo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Set in a charming hilly area, this sumptuous villa in Nogaredo (TN) offers a unique opportun…
$1,37M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Comunita della Vallagarina

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Comunita della Vallagarina, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir