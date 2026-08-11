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Propiedades residenciales en venta en Riva del Garda, Italia

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3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en SantAlessandro, Italia
Apartamento 3 habitaciones
SantAlessandro, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
We present a unique and refined style apartment, located in the prestigious area of Sant'Ale…
$925,158
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Ático Ático 4 habitaciones en SantAlessandro, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
SantAlessandro, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
$1,48M
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Casa 10 habitaciones en SantAlessandro, Italia
Casa 10 habitaciones
SantAlessandro, Italia
Habitaciones 10
Área 620 m²
Is it your desire to create the house or villa of your dreams in the context of Sant'Alessan…
$1,59M
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