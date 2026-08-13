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Propiedades residenciales en venta en Comunita Alto Garda e Ledro, Italia

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Arco
11
Riva del Garda
3
15 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Arco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Arco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$434,222
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Casa 10 habitaciones en SantAlessandro, Italia
Casa 10 habitaciones
SantAlessandro, Italia
Habitaciones 10
Área 620 m²
Is it your desire to create the house or villa of your dreams in the context of Sant'Alessan…
$1,59M
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Apartamento 4 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
We offer for sale several housing solutions in the new residence "AI GIARDINI", which will r…
$658,668
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Arco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Arco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$412,325
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Apartamento 3 habitaciones en SantAlessandro, Italia
Apartamento 3 habitaciones
SantAlessandro, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
We present a unique and refined style apartment, located in the prestigious area of Sant'Ale…
$925,158
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Apartamento 2 habitaciones en Arco, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Arco, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$324,736
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Ático Ático 4 habitaciones en SantAlessandro, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
SantAlessandro, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
$1,48M
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Apartamento 2 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$335,684
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Apartamento 7 habitaciones en Drena, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Drena, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
In Drena, in an absolutely quiet area, we offer for sale a semi-detached villa with large ga…
$864,940
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Ático Ático 4 habitaciones en Chiarano, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$877,641
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Apartamento 3 habitaciones en Arco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Arco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$423,273
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Apartamento 3 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$428,748
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Apartamento 3 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$412,325
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Ático Ático 4 habitaciones en Chiarano, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$954,281
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Apartamento 3 habitaciones en Chiarano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Chiarano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$439,696
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Tipos de propiedades en Comunita Alto Garda e Ledro

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