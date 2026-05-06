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Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$2,37M
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ID: 35934
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaRav Kook, 22

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PARA LA VENTA Descubre este hermoso apartamento en un edificio histórico renovado, a solo 100 metros del mar. Características: • Superficie: 80 m2 + balcón de 5 m2 • Planta: 2a con ascensor • Arreglo: 2 dormitorios, 2 baños • Parking: 2 plazas Calle tranquila cerca del Hotel Royal Beach Una mezcla única de encanto histórico y confort moderno, ideal como residencia principal o inversión. Precio: 7,000,000 Contacta con nosotros ahora para más información o para organizar una visita!

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