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Barrio residencial A 5 mn de la mer parking ascenseur balcon 130 m 10 m de terrasse

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38498
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
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  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shlomo Cheech Lahat Promenade

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Tel-Aviv, Israel
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