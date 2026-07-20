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Barrio residencial Immeuble neuf florentine 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
de
$980,720
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ID: 38381
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Herzl, 122

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Florentine! Nuevo edificio de 5 años, 3er piso con 2 ascensores. 60m2 + 6m2 balcón, 3 habitaciones con mamá. 1 estacionamiento robótico en el curso de la instalación, calentador de agua solar. Precio: 2.990,000

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Tel-Aviv, Israel
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