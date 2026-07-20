  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces tres lumineux au calme pres du parc et de la mer

Barrio residencial Superbe 3 pieces tres lumineux au calme pres du parc et de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,26M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38453
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahum Sokolov, 103

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Netanya, Israel
de
$1,53M
Barrio residencial 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$521,520
Barrio residencial Mamilla
Jerusalén, Israel
de
$2,624
Barrio residencial Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Tel-Aviv, Israel
de
$652,720
Barrio residencial Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Hadera, Israel
de
$892,160
Está viendo
Barrio residencial Superbe 3 pieces tres lumineux au calme pres du parc et de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,26M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement
Barrio residencial 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement
Barrio residencial 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement
Barrio residencial 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement
Barrio residencial 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement
Barrio residencial 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement
Ascalón, Israel
de
$347,680
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Mostrar todo Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$2,30M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Mostrar todo Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir