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Barrio residencial Duplex penthouse proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38371
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Luria, 2

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Atico dúplex en venta en Tel Aviv, cerca de Bograshov y el mar. Nuevo edificio. 5a y 6a planta con ascensor. 5 habitaciones, 2 baños, 3 aseos. 137 m2 + 54 m2 terraza + 11 m2 terraza. 1 estacionamiento, 1 bodega. Precio: 10.500.000

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Tel-Aviv, Israel
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