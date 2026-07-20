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Barrio residencial Penthouse limite de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
de
$2,79M
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Barrio residencial Penthouse limite de neve tzedek
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ID: 38316
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Abarbanel, 1 b

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Ático en venta en Tel-Aviv, frente a la Torre Neve Tzedek! Nuevo edificio de alto nivel. 4 habitaciones, 2 baños, 98m2 + 56m2 terraza en un nivel. 1 estacionamiento subterráneo, 1 bodega. Vista de Neve Tzedek y el mar. Precio: 8.500.000

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Tel-Aviv, Israel
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