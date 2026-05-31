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Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse

Tel-Aviv, Israel
de
$2,77M
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ID: 37647
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shabazi, 31

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Producto excepcional en el corazón de Neve Tzedek 124m2 neto + 12m2 terraza Edificio histórico renovado, ascensor, estacionamiento, bodega Disponible inmediatamente

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Tel-Aviv, Israel
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