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Barrio residencial Cottage triplex rare

Jerusalén, Israel
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ID: 37874
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Peretz Bernshtein, 44

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Muy raro en el mercado! Triplex 5 piezas de alto nivel renovado Cottage. Terraza de 26 m2 del salón, totalmente soccah, con vista abierta y verde. Gran salón luminoso con comedor y cocina semiamericana. Gran suite parental de 55 m2 con vestidor y baño. Suite con ducha, baño extra, lavandería, aire acondicionado en cada habitación, caldera privada y muchos espacios de aparcamiento cerca de la casa.

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