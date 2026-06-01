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Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,25M
1/6/26
$1,25M
31/5/26
$1,24M
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4
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ID: 37292
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

Sobre el complejo

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Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 con terraza de 18m2 - Precio : 2.350.000 4 habitaciones 93m2 con terraza entre 11 y 13m2 - Precio desde 3.300.000 Ático 3 habitaciones 90m2 con terraza de 34m2 - 8a planta - Precio : 3.450.000 Ático 4 habitaciones 93m2 con terraza de 25m2 - 8a planta - Precio : 3.800.000 Ático 4 habitaciones 95m2 con terraza de 14m2 - 15a planta - Precio : 3.880.000 Planta baja 4 habitaciones 96m2 con terraza 24m2 - Precio desde 3.000.000 4 habitaciones 93m2 con terraza de 11m2 - 6a planta (construcción 8 plantas) - Precio: 3.250.000 Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia que son 2% excluyendo impuestos Los precios pueden variar Nota: en el caso de un proyecto en construcción, las fotos y los planes se publican sólo con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados. Para más información contácteme

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