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Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleom

Jerusalén, Israel
de
$2,840
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5
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ID: 37518
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Abba Eban, 12

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En el centro de Jerusalén, en el nuevo distrito de Kiryat Haleom, a 2 minutos a pie de la ciudad cinematográfica. Frente a Gan Saker, hermosas 3 habitaciones de 89 m2 con balcón, hermosa vista, muy bonito salón lleno de sol. 2 baños, bodega y aparcamiento. Sin cargo.

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Jerusalén, Israel
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