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Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

Kadima, Israel
de
$2,13M
20/7/26
$2,13M
31/5/26
$6,50M
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11
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ID: 36898
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
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  • Pueblo
    Kadima
  • Dirección
    Rothschild

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Kadima, Israel
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