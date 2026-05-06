  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Hadera, Israel
de
$3,20M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 36015
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Tiomkin, 1

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH Aprovecha esta oportunidad: para adquirir una hermosa casa caliente en la popular calle Hamochava! - Cottage de 5.5 habitaciones bien cuidadas de unos 150 m2, - Gran jardín de 250 m2, con árboles frutales, - cálido y acogedor salón, - Cocina cajera con 2 lavabos y comedor, - Un cuarto seguro en la planta baja, - Arriba, una suite parental muy espaciosa con su terraza privada, - 3 habitaciones para niños y su baño, - Pequeña habitación en la parte posterior del jardín (posibilidad de convertirla en una oficina, por ejemplo), - Una plaza de aparcamiento, - Cadastre en orden, - ¡No hay callejón común! Beneficios de esta ubicación: Calle residencial tranquila, en el corazón de una zona de pabellón en una calle semi-punished, en el borde del centro de la ciudad de Hadera! Cerca de escuelas, ganimes y parque infantil, la comunidad francófona Chevet A'him, otras sinagogas, carreteras principales, centros comerciales, autobuses, estación de tren. Precio: 3,300,000 NIS solamente! ¡Contáctanos! RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,16M
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Tel-Aviv, Israel
Precio en demanda
Está viendo
Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Israel
de
$3,20M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial Vue sur la mer
Barrio residencial Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israel
de
$3,99M
Rishon Letsion, frente al mar, (hof rishon letsion) Cerca del mar y tayelet al pie del edificio, tiendas y café, así como transporte público Rehov Shayetet Hermoso edificio residencial muy reciente (9 años), En la 20a planta (de 21), magnífico ático de 5 habitaciones en un nivel, con vistas …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$997,100
Descubra nuestro nuevo proyecto preventa, comercializado por Mardochee Khayat, su nuevo especialista en proyectos. Situado en el prestigioso barrio de Netanya, Ramat Poleg, nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamam, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$6,75M
Apartamento de 4 habitaciones ideal para familias! Boulevard Nordau, en el Viejo Norte *RAYK Group Quality Project* Exclusive ✨ 116 m2 de espacio habitable ✨ Terraza solar de 10 m2 ✨ 4 piezas con diseño óptimo ✨ Plaza de aparcamiento privado con robot ✨ Orientación Norte-Oeste Disponibil…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir