Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

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BZH
Aprovecha esta oportunidad: para adquirir una hermosa casa caliente en la popular calle Hamochava!
- Cottage de 5.5 habitaciones bien cuidadas de unos 150 m2,
- Gran jardín de 250 m2, con árboles frutales,
- cálido y acogedor salón,
- Cocina cajera con 2 lavabos y comedor,
- Un cuarto seguro en la planta baja,
- Arriba, una suite parental muy espaciosa con su terraza privada,
- 3 habitaciones para niños y su baño,
- Pequeña habitación en la parte posterior del jardín (posibilidad de convertirla en una oficina, por ejemplo),
- Una plaza de aparcamiento,
- Cadastre en orden,
- ¡No hay callejón común!
Beneficios de esta ubicación:
Calle residencial tranquila, en el corazón de una zona de pabellón en una calle semi-punished, en el borde del centro de la ciudad de Hadera!
Cerca de escuelas, ganimes y parque infantil, la comunidad francófona Chevet A'him, otras sinagogas, carreteras principales, centros comerciales, autobuses, estación de tren.
Precio: 3,300,000 NIS solamente!
¡Contáctanos!
RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui.
Licencia profesional 313736.
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Hadera, Israel
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