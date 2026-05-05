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Barrio residencial A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

Eilat, Israel
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ID: 36124
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat
  • Dirección
    Gan Binyamin

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FOR SALE – Precioso apartamento amueblado en EILAT – Golf Residence En la residencia más hermosa de Eilat, en el corazón de un exclusivo complejo con piscina, hammam, zona de barbacoa, sinagoga y cuidador 24 horas, descubra este magnífico apartamento de 128 m2 con terraza de 15 m2 con vistas al mar. Situado en la 5a planta con 2 ascensores incluyendo uno de Shabat. Aire acondicionado completo, con Mamad y aparcamiento privado. El plus: este apartamento se vende totalmente amueblado y equipado con buen gusto. Baja las maletas. Superficie: 128 m2 Terraza : 15 m2 con vista al mar Precio: 2.650.000 shekels Una propiedad rara en una residencia de lujo, ideal para residencia principal, inversión secundaria o de alquiler. Para más información o para organizar una visita, contáctenos.

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