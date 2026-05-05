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Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon

Tel-Aviv, Israel
de
$1,03M
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ID: 36284
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ruppin, 41

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En un edificio reciente cerca de Gordon Beach. Apartamento de 2 habitaciones con mamá. Primera planta con ascensor. Estacionamiento incluido.

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Tel-Aviv, Israel
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