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Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux

Ra'anana, Israel
de
$8,700
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4
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ID: 35772
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski, 33

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En el centro. Nuevo edificio. 4 habitaciones nunca habitadas. Quinta planta. Muy brillante. Aparcamiento. Disponible desde junio de 2026.

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Ra'anana, Israel
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