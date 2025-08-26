  1. Realting.com
  Israel
  Jerusalén
  Barrio residencial Michkenot ahouma

Barrio residencial Michkenot ahouma

Jerusalén, Israel
$1,24M
26/8/25
$1,24M
14/7/25
$1,16M
6
ID: 26962
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Muy bonito proyecto de 5 edificio de 6 plantas con una selección de varios apartamentos de 2 habitaciones a ático. con un lugar de sueño una proximidad del transporte público ( tranvía , el famoso tren que conecta Jerusalén con el aeropuerto de Ben Gurion ) Mahane yeouda y Saker Park.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Está viendo
Barrio residencial Michkenot ahouma
Jerusalén, Israel
de
$1,24M
