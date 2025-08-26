  1. Realting.com
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Asdod, Israel
de
$1,65M
26/8/25
$1,65M
14/7/25
$1,54M
;
5
ID: 26929
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única

Localización en el mapa

Asdod, Israel

