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Casas de campo en venta en Zagora Mouresi Municipality, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Makryrrachi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Makryrrachi, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 2 dorm…
$413,248
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Casa de campo 4 habitaciones en Zagora, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Zagora, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de un dor…
$330,598
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Parámetros de las propiedades en Zagora Mouresi Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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