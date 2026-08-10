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Hoteles en venta en Zagora Mouresi Municipality, Grecia

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2 propiedades total found
Hotel 1 960 m² en Agios Dimitrios, Grecia
Hotel 1 960 m²
Agios Dimitrios, Grecia
Área 1 960 m²
Código de propiedad: HPS4926 - Hotel FOR SALE in Afetes Agios Dimitrios for € 1.600.000 . Es…
$1,84M
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Hotel 2 000 m² en Zagora, Grecia
Hotel 2 000 m²
Zagora, Grecia
Habitaciones 19
Área 2 000 m²
Número de plantas 3
Estoy emocionado de presentar una de las oportunidades más especiales en nuestro inventario:…
$2,48M
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