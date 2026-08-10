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Hotel 830 m² en Makrinitsa, Grecia
Hotel 830 m²
Makrinitsa, Grecia
Área 830 m²
En venta un hotel de 4 estrellas en Portaria, Pelion. El hotel está situado en el centro de …
$1,53M
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