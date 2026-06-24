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Adosados del mar en Venta en Véria, Grecia

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$472,283
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Se vende casita de 250 metros cuadrados en Salónica .La casita tiene niveles 4. El sótano se…
$590,354
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta de maisonette de 156 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$236,142
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Adosado Adosado 3 habitaciones en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 146 m²
Venta de maisonette de 146 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$236,142
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Parámetros de las propiedades en Véria, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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