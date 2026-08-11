Hoteles en venta en Véria, Grecia

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Hotel 2 865 m² en Rizomata, Grecia
Hotel 2 865 m²
Rizomata, Grecia
Área 2 865 m²
Hotel 31 habitaciones - 74 camas, con restaurante, Cafe-Bar, Centro de Conferencias y sala d…
$1,65M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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