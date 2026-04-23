Hoteles en venta en Trikala Municipality, Grecia

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Hotel 1 600 m² en Palaiopyrgos, Grecia
Hotel 1 600 m²
Palaiopyrgos, Grecia
Área 1 600 m²
Se vende hotel de 1600 metros cuadrados en el centro de Grecia. El hotel tiene niveles 2. El…
$2,13M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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