Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Chalkida
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Municipality of Chalkida, Grecia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Municipality of Chalkida, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 2
Apartamento en venta, 2a planta, situado en Nea Artaki.La propiedad tiene una superficie tot…
$76,031
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
El apartamento está en venta con una superficie total de 90 metros cuadrados.  en el 1er. Pi…
$99,983
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Chalkida, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir