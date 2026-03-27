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Casas del mar en Venta en Salónica, Grecia

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5 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 3/4
For sale maisonette of 150 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 3rd floor…
$519,564
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
Piso 4/5
Venta de maisonette de 146 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 2 niveles. 4a p…
$398,333
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 6/7
For sale under construction maisonette of 92 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2…
$415,652
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AuraAura
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 6/7
For sale under construction maisonette of 124 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has …
$635,023
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 5/6
For sale maisonette of 180 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 5th floor…
$692,753
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