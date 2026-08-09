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Locales comerciales en venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

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Salónica
4
Municipality of Thessaloniki
4
Thessaloniki Municipal Unit
4
9 propiedades total found
Hotel en Municipality of Thessaloniki, Grecia
TOP TOP
Hotel
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Hotel operativo en el centro de la ciudad - negocio hotelero listoTipo de propiedad: propied…
$3,11M
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Hayat
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Tienda 148 m² en Thermi, Grecia
Tienda 148 m²
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Área 148 m²
Código de propiedad: HPS5840 - Venta en Thermi Center por € 350.000 . Este 148.00 metros cua…
$407,080
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Hotel 480 m² en Nea Apollonia, Grecia
Hotel 480 m²
Nea Apollonia, Grecia
Área 480 m²
Se vende hotel de 480 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El hotel tiene niveles 4
$1,06M
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Grekodom Development
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TekceTekce
Hotel 950 m² en Thermaikos Municipality, Grecia
Hotel 950 m²
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 20
Área 950 m²
Código de propiedad: HPS5022 - Hotel FOR SALE in for € 1.100.000 . Este hotel amueblado de 9…
$1,27M
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Propiedad comercial 396 m² en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Propiedad comercial 396 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 396 m²
Número de plantas 1
Una propuesta de inversión ideal en el barrio más lujoso de Tesalónica. Situado en una call…
$925,918
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Hotel 458 m² en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Hotel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 458 m²
🏨 Hotel en venta – ¡Primer oportunidades de inversión! 📌 Descripción: Un hotel está disponi…
$2,18M
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Grekodom Development
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Hotel 800 m² en Peristera, Grecia
Hotel 800 m²
Peristera, Grecia
Área 800 m²
Se vende hotel de 800 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El hotel tiene un nivel. …
$1,65M
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Grekodom Development
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Propiedad comercial en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Propiedad comercial
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Club de tenis. 9 canchas de tenis. Cuarto de servicio. Gimnasio. Proyecto privado en el subu…
$4,05M
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Oficina 42 m² en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Oficina 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74,250
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Tipos de propiedades en Thessaloniki Regional Unit

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