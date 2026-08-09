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Hoteles en venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

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bienes raíces comerciales
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Hotel en Municipality of Thessaloniki, Grecia
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Hotel
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Hotel operativo en el centro de la ciudad - negocio hotelero listoTipo de propiedad: propied…
$3,11M
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Hayat
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Hotel 480 m² en Nea Apollonia, Grecia
Hotel 480 m²
Nea Apollonia, Grecia
Área 480 m²
Se vende hotel de 480 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El hotel tiene niveles 4
$1,06M
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Grekodom Development
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Hotel 950 m² en Thermaikos Municipality, Grecia
Hotel 950 m²
Thermaikos Municipality, Grecia
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 20
Área 950 m²
Código de propiedad: HPS5022 - Hotel FOR SALE in for € 1.100.000 . Este hotel amueblado de 9…
$1,27M
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TekceTekce
Hotel 458 m² en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Hotel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 458 m²
🏨 Hotel en venta – ¡Primer oportunidades de inversión! 📌 Descripción: Un hotel está disponi…
$2,18M
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Grekodom Development
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Hotel 800 m² en Peristera, Grecia
Hotel 800 m²
Peristera, Grecia
Área 800 m²
Se vende hotel de 800 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El hotel tiene un nivel. …
$1,65M
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