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Estudios en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

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Estudio 5 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Estudio 5 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 333 m²
El complejo se encuentra en los alrededores del pueblo de Vourvourou a 450 metros del mar. H…
$1,91M
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