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Mansiones en venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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Casa grande 10 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Casa grande 10 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 520 m²
Número de plantas 2
🏡 VILLA EXCLUSIVA JUNTO AL MAR EN GRECIA: UN ACTIVO LISTO Y UN ESTILO DE VIDA SUPERIOR 📍 Nea…
$2,94M
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